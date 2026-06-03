Russia-Ucraina raid con i droni | Kiev colpisce terminal petrolifero e un bus nel Donetsk Mosca punta Kherson e Kharkiv

Nella notte, e questa mattina, sono avvenuti attacchi con droni tra Russia e Ucraina, causando morti e feriti. La Russia ha colpito Kherson e Kharkiv, mentre Kiev ha riferito di un morto e 17 feriti in Ucraina. In Ucraina sono stati colpiti un terminal petrolifero e un bus nel Donetsk. La Russia ha attaccato obiettivi a Kherson e Kharkiv, senza ulteriori dettagli sui danni.

Attacchi reciproci con i droni tra Russia e Ucraina, nella note e in mattina, con morti e feriti. La Russia ha colpito la regione di Kherson e Kharkiv, con un bilancio di 1 morto e 17 feriti, ha denunciato Kiev. Le truppe di Zelensky invece hanno mirato in profondità nei territori di Mosca, ma anche nell’area limitrofa del Donetsk. Velivoli radiocomandati hanno provocato fiamme nell’area di San Pietroburgo, incluso l’impianto petrolifero situato sul porto cittadino. Il governatore Drozdenko ha riferito di 50 droni nella regione, ma al momento non si conoscono i danni neppure sull’infrastruttura energetica. L’attacco è coinciso con l’inizio del Forum economico internazionale che si svolge nella città russa, una conferenza annuale di leader aziendali e funzionari governativi ospitata dal presidente russo Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Russia vs Ucraina: 4 Civili Morti nei Raid su Kiev, 21 nel Dormitorio nel Donbass

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