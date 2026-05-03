Le forze ucraine hanno colpito due petroliere russe vicino al porto di Novorossiysk, sul Mar Nero. L’annuncio è stato fatto dal presidente del paese, che ha riferito dell’attacco, supportato da un video che mostra i danni alle imbarcazioni. L’episodio si inserisce in un periodo di tensioni tra le due nazioni, con operazioni militari che coinvolgono anche strumenti come droni marini.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le forze ucraine hanno colpito due petroliere russe nei pressi del porto di Novorossiysk, sul Mar Nero. In un post su Telegram, ha pubblicato un filmato che, secondo quanto affermato, proviene dalla telecamera di un drone marino utilizzato nell’attacco, in cui si vede il veicolo senza pilota avvicinarsi allo scafo di una grande imbarcazione. Zelensky ha dichiarato che le petroliere appartenevano alla cosiddetta flotta petrolifera ombra della Russia, utilizzata per eludere le sanzioni occidentali e i limiti di prezzo sulle esportazioni energetiche russe. Mosca non ha immediatamente confermato le sue affermazioni.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, droni marini di Kiev colpiscono due petroliere russe: il video

The moment of drone strikes on Russian tankers in Black Sea - Ukraine released operation footage

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