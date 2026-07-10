Un giovane di 20 anni ha ammesso di aver ucciso la madre, dopo aver inizialmente negato ogni coinvolgimento. Dopo aver commesso il fatto, è uscito a mangiare una pizza e successivamente ha chiamato i soccorsi. Restano sconosciuti i motivi che hanno portato al gesto. La polizia ha fermato il ragazzo e sta approfondendo le circostanze dell’episodio. La confessione è avvenuta durante gli interrogatori, dopo un primo rifiuto di responsabilità.

Ha confessato dopo aver negato ogni responsabilità nei primi interrogatori. Filippo Oldani, il ventenne fermato con l’accusa di aver ucciso la madre Lorella Capano, 58 anni, nella casa di famiglia di Sanremo, ha ammesso il delitto nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia. Il giovane è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Al termine dell’udienza, durata circa due ore e mezza, il gip ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. “Ha risposto alle domande”, ha dichiarato l’avvocato Alessandro Moroni, che assiste il giovane insieme al collega Giovanni Briola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Uccise la madre, uscì a mangiare una pizza e poi chiamò i soccorsi: la confessione del 20enne. Ignoto il movente

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