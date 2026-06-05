Makka Sulaev uccise il padre per difendere la madre e se stessa la 20enne torna libera | così i giudici ribaltano la condanna

La Corte di assise di Appello di Torino ha assolto la giovane che nel marzo 2024 aveva ucciso il padre con due coltellate durante una lite familiare. La decisione ha ribaltato la condanna precedente, riconoscendo che l’omicidio è stato compiuto per difendere la madre e se stessa. La ragazza, di 20 anni, torna libera. La sentenza si basa sulla valutazione delle circostanze e del contesto di difesa personale.

La Corte di assise di Appello di Torino ha ribaltato la condanna di Makka Sulaev, la ventenne che il 1° marzo 2024 aveva ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, durante l’ennesima lite in famiglia. Il verdetto è di assoluzione per legittima difesa. Condanna annullata: da 9 anni a libertà immediata. In primo grado la giovane era stata condannata a nove anni e quattro mesi. I giudici d’appello hanno completamente sovvertito quella sentenza, riconoscendo che Makka aveva agito per difendersi. Con la pronuncia, i giudici hanno anche disposto il suo immediato ritorno in libertà: fino a oggi era sottoposta all’obbligo di firma. In aggiornamento L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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Uccise il padre violento a coltellate: assolta in appello

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