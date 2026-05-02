Ubaldo Pantani al Teatro Gioiello | le maschere della quotidianità tra satira e trasformismo

Il Teatro Gioiello di Torino si prepara ad accogliere mercoledì 13 maggio 2026 uno spettacolo di Ubaldo Pantani, attore e imitatore toscano. La serata vedrà l’artista mettere in scena le sue interpretazioni, con un focus sulla satira e il trasformismo, portando sul palco le maschere della vita quotidiana. L’evento è previsto per la sera, con biglietti disponibili presso la biglietteria del teatro.

Il palcoscenico del Teatro Gioiello di Torino si prepara a ospitare, nella serata di mercoledì 13 maggio 2026, il nuovo spettacolo dell’attore e imitatore toscano Ubaldo Pantani. Intitolato "Inimitabile", il progetto è prodotto da Paolo Ruffini per Vera Produzione e si avvale della regia di.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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