La Juventus ha messo sul tavolo il nome di Matic come possibile acquisto per il reparto di centrocampo. Nel frattempo, si discute delle cessioni in programma, con particolare attenzione alle operazioni in uscita e ai giocatori considerati intoccabili. La società valuta diverse opzioni e ha ricevuto proposte per alcuni giocatori, tra cui Palhinha, che potrebbe essere una delle strategie di mercato. La situazione resta in evoluzione, con aggiornamenti previsti nelle prossime settimane.

2026-07-10 20:30:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: Proposto Matic. E sugli ‘intoccabili’.. Tra i profili proposti alla Juve per la mediana c’è quello dell’esperto Matic. Lanzo: “ Sicuramente giocatore con grande carisma, personalità, è molto esperto, forse troppo per qualcuno ma la Juve avrà anche bisogno di giocatori cosi. Chiaro che non puoi affidarti solo a giocatori con la carta d’identità avanzata, ma un po’ di esperienza serve. Sono usciti tanti nomi di calciatori esperti, anche se un po’ più giovani, come Goretzka e Kessie ”. Sempre Lanzo sulla squadra bianconera: “ Intoccabili in questa Juve? Alcuni giocatori non credo siano in discussione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Palhinha, il nome per la mediana Juve all’Aperimercato: il punto sulle cessioni e la raffica di Schira

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