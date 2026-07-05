Calciomercato Juve LIVE | Inao Ouali nome nuovo per il centrocampo il punto sulle uscite
In corso trattativa per portare in squadra il centrocampista Inao Ouali. La Juventus sta valutando le offerte e ha incontrato rappresentanti del giocatore. Sul fronte uscite, ci sono diverse operazioni in fase di definizione, ma ancora nessuna ufficialità. Il mercato bianconero prosegue con incontri tra dirigenti e agenti, mentre nessuna decisione definitiva è stata comunicata. Segue aggiornamenti sulle trattative in tempo reale.
Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Carnevali, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Bomba di calciomercato Juventus, arriva un nuovo estero italiano
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