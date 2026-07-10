Durante la sfilata Chanel Haute Couture Autunno-Inverno 2026, nel Grand Palais di Parigi, sono stati mostrati i dettagli del trucco delle modelle. Il beauty look comprendeva labbra rosse intense, occhi con eyeliner nero e ciglia lunghe, e un incarnato naturale. La palette di colori era sobria, con focus su rossetti rossi e eyeliner nero, completando un’immagine elegante e raffinata.

Pochi giorni fa, nel cuore del Grand Palais di Parigi, è stata presentata la nuova collezione Haute Couture Autunno-Inverno 2026 di Chanel. Una collezione dove il beauty look diventa parte essenziale del racconto. Se gli abiti di Matthieu Blazy trasformano la passerella in una fiaba di simboli, memorie e dettagli nascosti, il make-up sceglie una strada più intima. Valorizza la donna che lo indossa. La collezione nasce da una domanda: e se la vita di Gabrielle Chanel fosse stata una fiaba? Il direttore creativo costruisce un racconto che sembra essere sospeso tra fantasia e realtà. L’ispirazione arriva da un libro trovato nella biblioteca dell’appartamento di Mademoiselle Chanel, Les Fées, Contes des Contes, ma si intreccia con i simboli di storie celebri come Jack e il fagiolo magico o Riccioli d’Oro e i tre orsi. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tutti i dettagli del make-up della sfilata Chanel Haute Couture Autunno-Inverno 2026 firmata Matthieu Blazy

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