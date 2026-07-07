Matthieu Blazy ha presentato una collezione di Chanel che combina elementi di Haute Couture con capi adatti alla vita di tutti i giorni. La collezione integra dettagli di alta moda in abiti pratici e versatili, pensati per un uso quotidiano. La linea include pezzi in tessuti raffinati, ma dal taglio sobrio, con un focus su comfort e funzionalità. La sfilata ha mostrato un'interpretazione contemporanea del lusso, senza rinunciare alla qualità e ai dettagli sartoriali.

«La Haute Couture da Chanel non è una semplice fiaba; nella sua essenza è per le donne, le loro realtà e le avventure del quotidiano». La frase di Matthieu Blazy, a commento della sfilata di Alta Moda autunnoinverno 2026-27, toglie alla favola la patina zuccherina e le restituisce la realtà: non un rifugio di velluto, ma una stanza dove si entra con pensieri, ritardi, una piega dell’abito che deve seguire il corpo e non il contrario. Il ciondolo a forma di libro di favole apribile era già un indizio minuscolo. Sembrava dire che il racconto non starà sul palco, penderà dal collo, vicino alla gola. L’allestimento, un giardino tropicale ingabbiato in un salotto borghese, aveva la grazia inquieta delle serre: natura sorvegliata e intima. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Matthieu Blazy porta la Couture di Chanel nella quotidianità

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