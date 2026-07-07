la sfilata dior haute couture a i 2026 27 anticipa il trucco nei toni del verde del prossimo inverno

Durante la sfilata Dior Haute Couture AI 202627, il trucco inizia con tonalità di verde e giallo, applicate sugli occhi delle modelle. La passerella si svolge in un giardino lussureggiante, senza confini geografici, dove i colori trasparenti e luminosi vengono usati per valorizzare lo sguardo. La collezione anticipa i toni del prossimo inverno.

Nel giardino lussureggiante e senza confini geografici della sfilata Dior Haute Couture AutunnoInverno 202627, sono colori tenuti che vanno dal verde al giallo, declinati in tonalità luminose e trasparenti, a valorizzare lo sguardo delle modelle. Senza appesantirlo. Il trucco è immaginato e realizzato da Peter Philips, Direttore della Creazione e dell’Immagine del Make up Dior, per lo show di Jonathan Anderson, durante la settimana dell’Alta Moda parigina in svolgimento. Il prodotto cult? La palette Diorshow 5 Couleurs 365 Charmed Green (disponibile dal 15 agosto 2026), con le sue cinque diverse nuance con cui Philips ha potuto modulare l’intensità dello sguardo, creando look luminosi. 🔗 Leggi su Amica.it

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Schiaparelli Haute Couture | Fall/Winter 2026/27 | Haute Couture Week

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