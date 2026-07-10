Tutti gli ebrei sono fro… Il post-partita dei marocchini in Europa tra insulti e guerriglia

Durante la partita di Coppa del Mondo tra Francia e Marocco, alcune persone hanno rivolto insulti razzisti sui social media, tra cui un commento offensivo rivolto alla comunità ebraica. Contestualmente, in alcune città europee sono stati segnalati episodi di guerriglia e tensioni tra gruppi di tifosi, con scontri e atti di vandalismo. La polizia ha intervenuto in diverse aree per contenere le manifestazioni di violenza e garantire l’ordine pubblico.

Per la sfida di Coppa del Mondo tra Francia e Marocco, le città erano pronte a dover affrontare le orde di “tifosi” magrebini che, in un caso o nell’altro, erano pronti a “festeggiare” a modo loro. È successo nelle partite precedenti e si è confermato anche ieri sera, anche se non nei modi e, soprattutto, nei luoghi che ci si aspettava. Parigi, per esempio, non è che sia stata risparmiata ma ha avuto inconvenienti minori rispetto a quanto ipotizzato e non per un’ improvvisa presa di coscienza da parte dei marocchini ma per il dispositivo di sicurezza predisposto dalle autorità. A Londra e nei Paesi Bassi, invece, al contrario ci sono state violenze maggiori rispetto al passato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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