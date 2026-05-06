Dopo la partita, Strobl si è mostrato soddisfatto del risultato di parità, ma ha evidenziato soprattutto l’impegno e la determinazione della sua squadra. Nonostante le difficoltà, i giocatori hanno dimostrato carattere e tenacia, portando a casa un punto importante. La prestazione collettiva è stata al centro dell’attenzione, con il centrocampista che ha elogiato la voglia di lottare dei suoi compagni.

Strobl sorride per il punto dell’1-1, ma ciò che lo rende più felice è la prestazione d’orgoglio che la sua Estra ha saputo tirare fuori. Una prestazione condita anche da aggiustamenti tattici che hanno fatto la differenza, con rotazioni sempre più corte: "Gli aggiustamenti e i cambiamenti sono il sale della post-season, si può cambiare da una gara all’altra e noi lo abbiamo fatto – dice il coach biancorosso –. Questa è la bellezza dei playoff. Penso però che l’aspetto più importante che ha fatto la differenza è che siamo rimasti mentalmente freschi. Abbiamo reagito, mantenendo la tranquillità". E questo non era facile vista la scoppola rimediata nel prosimo episodio della serie.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - IL POST-PARTITA. Strobl può sorridere: "In questa squadra ci sono dei guerrieri»

Notizie correlate

Il post-partita. Strobl: "Successo dedicato ai tifosi» ’Sacca’ emozionatoPete Strobl osannato dal palazzetto a fine partita, è questa l’immagine, insieme a quella di capitan Lorenzo Saccaggi in trionfo, che rimane al...

Ezio Greggio: «In questa squadra solo il 30% dei giocatori è da Juve. Ci sono grandi gruppi con enormi mezzi finanziari che potrebbero..»Palestra Juve: il terzino piace molto ai bianconeri, ma la concorrenza è fittissima.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Estra, coach Strobl elogia i suoi: Siamo una squadra di autentici guerrieri; Cominciano i Playout per l’Estra Pistoia. Coach Strobl: Contro Ruvo di Puglia ci aspetta una grande sfida; A2 Playout | Ruvo-Pistoia (1-0) verso G2. Rajola: Serve resettare, Strobl: Ora un passo in avanti.

Il post-partita. Strobl: Successo dedicato ai tifosi» ’Sacca’ emozionatoPete Strobl osannato dal palazzetto a fine partita, è questa l’immagine, insieme a quella di capitan Lorenzo Saccaggi in ... sport.quotidiano.net

L’intervista. L’amarezza di Strobl: Approccio assurdo. Russ Smith ha fatto quello che voleva»Pete Strobl è molto chiaro a fine partita e senza tanti giri di parole indica nell’approccio avuto dalla squadra ... sport.quotidiano.net

La Estra che non ti aspetti. A Ruvo arriva la risposta più bella nel momento più difficile: i biancorossi di coach Pete Strobl vincono gara 2 per 97-90, ribaltano il fattore campo e riportano la serie alla LumoSquare. - facebook.com facebook