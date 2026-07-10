Tutti gli ebrei sono f… Dopo Francia-Marocco esplode guerriglia | gli insulti folli dei marocchini

Dopo la partita tra Francia e Marocco, sono scoppiati scontri tra gruppi di tifosi. Durante le tensioni, alcuni presenti hanno rivolto insulti antisemiti rivolti a persone di origine ebraica. Le autorità sono intervenute per contenere le risse e sedare gli scontri tra i gruppi coinvolti. La situazione è rimasta sotto controllo dopo l'intervento delle forze dell’ordine.

Le grandi sfide sportive, soprattutto quando coinvolgono nazionali con una forte componente identitaria, possono trasformarsi in momenti di particolare attenzione per le autorità. Accanto all’entusiasmo dei tifosi e ai festeggiamenti per il risultato, resta infatti la necessità di gestire eventuali situazioni di tensione nelle piazze e nelle aree più frequentate delle città. In occasione della sfida tra Francia e Marocco, le autorità di diversi Paesi europei hanno predisposto misure straordinarie di sicurezza per prevenire episodi di violenza e disordini. Se a Parigi il dispositivo organizzato dalle forze dell’ordine ha consentito di contenere le criticità, in altre città si sono registrati momenti più difficili con interventi della polizia e scontri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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