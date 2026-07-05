Durante l'ottavo di finale dei Mondiali 2026 tra Francia e Paraguay, vinto dalla squadra francese con un rigore di Mbappé, si sono registrati insulti e comportamenti provocatori da parte dei giocatori sudamericani. L'allenatore della Francia ha espresso sdegno per il comportamento dei sudamericani in campo, che ha causato tensioni e polemiche post-partita. La partita si è conclusa con la vittoria francese, ma le discussioni si sono concentrate sui comportamenti extratattici dei giocatori sudamericani.

Francia-Paraguay, ottavo di finale dei Mondiali 2026 vinto dai transalpini grazie a un gol su rigore di Mbappe, si porta dietro strascichi polemici a causa del comportamento in campo dei sudamericani. “Ci sono stati insulti dalla panchina avversaria di cui avrei fatto volentieri a meno”. Didier Deschamps, ct della Francia, denuncia il clima infuocato in cui si è svolta la partita, un match ad alta tensione, in cui l’arbitro Ilgiz Tantashev è finito sotto accusa per non aver ammonito nemmeno un calciatore paraguaiano. “ Hanno usato tutti i trucchi possibili – ha aggiunto il tecnico francese in merito al gioco duro dell’avversario – Non è il tipo di calcio che attira la gente allo stadio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francia – Paraguay, gli insulti dei sudamericani e l’ira di Deschamps

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