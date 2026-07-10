In occasione del Tanabata, il 7 luglio, sono stati annunciati nuovi titoli da Star Comics. Questa festività giapponese, nota come Festa delle Stelle, si celebra con una notte in cui le persone esprimono desideri e sogni, affidandoli alle stelle. La ricorrenza ha un forte carattere simbolico e coinvolge tradizioni di invio di messaggi e desideri verso il cielo. Gli annunci riguardano nuove uscite e progetti editoriali legati a questa ricorrenza.

Il Tanabata è un momento magico in Giappone, una notte romantica e suggestiva che porta con sé sogni e speranze. Una notte all’anno, quella del 7 luglio, in cui consegnare alle stelle i propri desideri più profondi. E a volte, alcuni desideri si realizzano davvero! Ecco di seguito, i titoli annunciati oggi sui canali social di Star Comics, in occasione della “festa delle stelle”, che vedranno la luce tra l’autunno 2026 e l’inverno 2027. AYASHI NO CERES di Yuu Watase 7 volumi, concluso #romance #drammatico Aya e Aki sono due gemelli molto legati tra loro. Alla vigilia del loro sedicesimo compleanno vengono portati a casa del nonno, capofamiglia dei Mikage, ma ad attenderli non c’è aria di festa. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Tutti gli annunci Star Comics in occasione del Tanabata, la Festa delle Stelle!

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