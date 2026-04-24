A Napoli, si sta svolgendo l’edizione 2026 di COMICON, uno degli eventi più attesi dell’anno per gli appassionati di fumetto, videogiochi, cinema e cultura pop e asiatica. L’evento vede la partecipazione di numerosi ospiti, presentazioni di anteprime e una serie di eventi dedicati a diversi ambiti dell’intrattenimento. La manifestazione si svolge nelle principali location della città, attirando un pubblico vario e numeroso.

COMICON Napoli è ormai da anni uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per gli appassionati di fumetto, videogiochi, cinema e cultura pop e asiatica. Quest’anno, il festival si terrà da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio, sempre presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, e lo stand Star Comics sarà pronto ad accogliere i lettori al padiglione 10 dell’Asian Village. Come ogni anno, sono tante le attività in programma e gli autori ospiti, molto attesi dal pubblico che ama i manga e il fumetto occidentale. Gli ospiti e i firmacopie. Attesissimo dagli appassionati di manga, arriva a COMICON Napoli Makoto Yukimura, celebre soprattutto per VINLAND SAGA, pubblicato in Italia da Star Comics.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Star Comics a COMICON Napoli 2026: tutti gli ospiti, le anteprime e gli eventi

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