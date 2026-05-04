Star Comics – Tutti gli annunci a COMICON Napoli 2026

Durante il panel “Next Manga Stars” tenutosi a Comicon Napoli 2026, Star Comics ha annunciato diverse novità legate al mondo del manga. La casa editrice ha presentato nuovi titoli e serie in arrivo, con un focus particolare sull’aumento di pubblicazioni dedicate a questo genere. Gli annunci sono stati fatti in una sessione dedicata al futuro delle pubblicazioni, con particolare attenzione alle prossime uscite e ai progetti in cantiere.

Sempre più manga! Ecco le novità che sono state annunciate da Star Comics durante il panel “Next Manga Stars” a Comicon Napoli. L’autunno 2026 si fa sempre più ricco di nuovi titoli manga! BAKI THE GRAPPLER di Keisuke Itagaki 24 vol., completo Baki Hanma è un giovane combattente che vive per superare i propri limiti. Addestrato fin da piccolo in condizioni estreme, il suo unico obiettivo è sconfiggere l’uomo più forte del mondo: suo padre! Baki affronterà lottatori di ogni stile e provenienza in prove al limite della sopravvivenza. Un serie brutale e adrenalinica, divenuta iconica e che ha consacrato Keisuke Itagaki come uno degli autori più stimati e influenti del mondo manga.🔗 Leggi su Nerdpool.it

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Novità MANGA Maggio 2026: con anteprime Comicon

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