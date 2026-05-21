Bagni woke con alieni e sirene | esplode la polemica in una scuola a Grosseto
A Grosseto si è aperto un dibattito dopo che in una scuola sono stati installati bagni con decorazioni raffiguranti alieni e sirene, in aggiunta ai tradizionali simboli per uomini, donne e persone con disabilità. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra genitori, insegnanti e amministratori scolastici, portando alla luce tensioni legate alle scelte di inclusione e alle rappresentazioni visive negli ambienti scolastici. La vicenda ha attirato l’attenzione di diverse parti interessate, creando un dibattito pubblico sulla gestione degli spazi dedicati all’igiene.
A Grosseto la nuova frontiera dell’inclusione passa anche dai bagni. Non bastavano più i simboli tradizionali, quelli che da sempre indicano uomini, donne e persone con disabilità. All’Its Eat, l’istituto tecnologico superiore dedicato a enogastronomia, accoglienza e turismo ospitato nell’ex centro per l’impiego alla Cittadella dello studente, sulle porte dei servizi igienici sono comparsi anche Batman, un alieno, una sirena e una donna incinta. La trovata ultra-woke, riporta La Nazione, servirebbe a comunicare inclusione e accessibilità universale. In realtà sembra l’ennesimo cedimento a quel linguaggio simbolico e ideologico che pretende di riscrivere anche gli spazi più elementari della vita quotidiana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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