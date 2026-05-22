La sinistra riparte dai bagni woke e piega la biologia all’ideologia Parla Fabrizio Rossi

Recentemente sono emerse nuove tensioni nel panorama politico locale, con attenzione rivolta alle posizioni sulla gestione degli spazi pubblici e sui temi legati alla cultura “woke”. In particolare, il presidente di una provincia toscana ha commentato in modo critico alcuni aspetti considerati simbolici di questa corrente, come i bagni pubblici, definendoli una rappresentazione di come la sinistra si stia concentrando su questioni culturali. La discussione si concentra ora su questi temi, che hanno suscitato reazioni e dibattiti tra gli osservatori.

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I bagni: sono loro la nuova frontiera della cultura “woke” della sinistra. O almeno questo è quello che viene facile pensare guardando l’attività del presidente della provincia di Grosseto, Francesco Limatola. L’esponente del Partito democratico, evidentemente molto impegnato nel suo ruolo di amministratore del territorio, ha trovato il tempo di farsi fotografare con la fascia di Presidente della provincia e dunque in veste ufficiale, di fronte a un servizio igienico dell’Its Eat, l’istituto tecnologico superiore dedicato a enogastronomia, accoglienza e turismo. L’amministratore ha indossato il vessillo istituzionale, come accade nelle... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “La sinistra riparte dai bagni woke e piega la biologia all’ideologia”. Parla Fabrizio Rossi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Simon by J. Storer Clouston | Classic Mystery & Suspense Audiobook Sullo stesso argomento Polemica sui bagni ‘woke’ a Grosseto. Spuntano Batman, una sirena e una donna incinta: “Ideologia radical-chic”Grosseto, 21 maggio 2026 – Polemiche in città sui bagni ’gender’ realizzati all’interno della sede dell’Its Eat, l’istituto tecnologico superiore... Florida: DeSantis banna la sociologia per fermare l’ideologia wokeIl governatore Ron DeSantis ha deciso di rimuovere la sociologia dai percorsi accademici obbligatori nelle università pubbliche della Florida, in una...