A Brisighella si registra un aumento del 50% nei pernottamenti rispetto all’anno precedente. Nonostante Faenza continui a essere il centro principale dell’Unione per il numero di eventi e flussi turistici, Brisighella si distingue per le sue attività nel settore del turismo collinare.

Se Faenza rimane il centro dell’Unione che propone il maggior numero di eventi e catalizza i flussi principali, Brisighella riserva dinamiche di grande rilievo sul fronte del turismo collinare. I dati del 2025 e le rilevazioni provvisorie del primo quadrimestre del 2026 certificano una fase di espansione che posiziona il Borgo dei tre colli ai vertici per incremento percentuale delle presenze. Nel 2025, infatti, i pernottamenti complessivi nelle attività ricettive di Brisighella hanno raggiunto quota 47.383 unità, registrando un aumento del +49,54% rispetto all’anno precedente. Si tratta della variazione più elevata registrata nei dodici mesi tra tutti i comuni del territorio ravennate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Turismo, a Brisighella +50% di pernottamenti

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