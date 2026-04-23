Turismo Ferrara in crescita nel primo bimestre | +12% di pernottamenti e +21% di arrivi

Nel primo bimestre del 2026, il settore turistico di Ferrara ha registrato un aumento del 12% nei pernottamenti e del 21% negli arrivi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questi dati indicano una tendenza positiva, anche in un periodo tradizionalmente meno affollato per il turismo locale. La crescita si accompagna a risultati che suggeriscono il successo di alcune strategie messe in atto negli ultimi mesi.

Il 2026 si apre con segnali positivi per il turismo ferrarese: i dati relativi al primo bimestre dell’anno, a confronto con lo stesso periodo del 2025, evidenziano infatti una crescita significativa in un periodo storicamente considerato di bassa stagione, confermando l’efficacia delle strategie.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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