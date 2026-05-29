Durante il ponte del 2 giugno, in Toscana si prevedono circa un milione di pernottamenti, secondo le stime di Assoturismo Confesercenti. Il flusso di visitatori sarà elevato, coinvolgendo sia italiani che stranieri. Le strutture ricettive registrano un incremento di prenotazioni rispetto agli anni precedenti, con particolare attenzione alle località di mare e alle città d’arte. La regione si prepara a gestire un afflusso di turisti di rilievo.

Per il ponte della festa della Repubblica è atteso un flusso consistente di turisti, e non solo italiani. Il movimento sarà maggiormente percepito nelle cittàcentri d’arte, località marine e collinari. Tra il 29 maggio e il 2 giugno sono attesi circa 1 milione di pernottamenti in tutte le strutture ricettive della regione. È quanto emerge dal monitoraggio sui portali di prenotazione online, realizzato dal Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti Toscana. In base ai risultati dell’indagine, le strutture ricettive delle città d’arte registrano una saturazione del 93%. Stesso trend per le località marine che presentano una saturazione della disponibilità pari al 92%. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Turismo, ponte del 2 giugno: un milione di pernottamenti in Toscana. La stima di Assoturismo Confesercenti

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