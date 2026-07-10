Tunisia | il Parlamento approva il Piano di sviluppo 2026-2030 per una crescita sostenibile

Da napolipiu.com 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Parlamento tunisino ha approvato il Piano di sviluppo 2026-2030, che mira a promuovere una crescita sostenibile nel paese. Il piano copre un arco temporale di cinque anni e prevede interventi in diversi settori per favorire lo sviluppo economico e sociale. La ratifica del piano rappresenta un passaggio chiave per le strategie di investimento e riforma nel paese. La decisione è stata ufficializzata dopo il voto parlamentare, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.

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Il Nuovo Piano di Sviluppo della Tunisia: Verso il Futuro. Tunisi, Tunisia – Recentemente, il Parlamento tunisino ha fatto un passo significativo approvando il Piano di sviluppo 2026-2030. Questo piano rappresenta non solo un primo tentativo di implementazione della nuova Costituzione tunisina, ma anche un approccio distintivo che mira a coinvolgere tutti i livelli territoriali, dal locale al nazionale. Il presidente dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (ARP), Ibrahim Bouderbala, ha descritto l’approvazione del piano come un “traguardo nazionale”. A suo avviso, segna l’inizio di una nuova fase nello sviluppo del Paese, caratterizzata da principi fondamentali come la giustizia sociale, l’equità regionale e l’importanza del cittadino nel processo economico e sociale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

tunisia il parlamento approva il piano di sviluppo 2026 2030 per una crescita sostenibile
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