Il Parlamento tunisino ha esaminato un progetto di Piano di sviluppo quinquennale per il periodo 2026-2030, con un investimento totale di circa 30 miliardi di euro. Il piano prevede investimenti in vari settori, tra cui infrastrutture, energia e agricoltura. La discussione riguarda principalmente le modalità di finanziamento e le priorità di spesa. La proposta sarà soggetta a ulteriori approvazioni prima di essere implementata.

Piano di Sviluppo Tunisia 2026-2030: Un Nuovo Futuro Economico. TUNISI (TUNISIA)(ITALPRESS) – Il Parlamento tunisino ha recentemente analizzato il progetto del Piano di sviluppo 2026-2030, un ambizioso programma quinquennale. Questo piano prevede investimenti significativi, per un totale di 101,8 miliardi di dinari tunisini, equivalenti a circa 30 miliardi di euro, destinati a circa 21.000 progetti distribuiti in vari settori e regioni del Paese. Durante la sessione plenaria del 9 luglio, presente il ministro dell’Economia e della Pianificazione, Samir Abdelhafidh, il progetto di legge ha ottenuto un attento esame. Si tratta del primo documento di programmazione economica redatto nell’ambito della Costituzione del 2022, adottando un approccio che parta dai livelli locale e regionale fino a quello nazionale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Piano di sviluppo 2026-2030 in Tunisia: Parlamento esamina progetto da 30 miliardi di euro.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FIDAC: mécanisme national renforcé pour la résilience agricole face au climat

Notizie e thread social correlati

Stellantis presenta FaSTLAne 2030, piano strategico da 60 miliardi di euroStellantis ha annunciato il piano strategico FaSTLAne 2030, un programma quinquennale da 60 miliardi di euro.

India, piano da 30 miliardi per i data center dell’IA entro il 2030L'India ha annunciato un investimento di 30 miliardi di dollari per sviluppare data center dedicati all'intelligenza artificiale entro il 2030.

Temi più discussi: Approvato il piano per l’economia sociale: ora servono atti e risorse; Puglia Moltiplica: il nuovo Piano di azione per la crescita del sistema impresa; Patto per il Mediterraneo: il nuovo Piano d’Azione apre prospettive per la Calabria; Piano nazionale della prevenzione 2026-2031.

Il presidente della commissione Sviluppo economico promuove il provvedimento 2026-2028: Un modello integrato che riduce le disuguaglianze nei quartieri più fragili #Latina #InPrimoPiano #Politica #FratellidItalia x.com

Piano di riserva VuilRaith reddit

Tunisia, il Parlamento esamina il progetto del piano di sviluppo 2026-2030 pari a circa 30 miliardi di euroTUNISI (TUNISIA)(ITALPRESS) – Il Parlamento tunisino ha esaminato il progetto del Piano di sviluppo 2026-2030, un programma quinquennale che prevede investimenti complessivi per 101,8 miliardi di dina ... msn.com

Piano di promozione culturale 2026: approvata la graduatoria degli ammessi al contributo07/07/2026 - Con decreto dirigenziale n. 655 del 06/07/2026, di prossima pubblicazione sul BURC, è stata approvata la graduatoria degli ammessi ai sensi degli articoli 6 e 7 della LR 7/2003 per le ric ... regione.campania.it