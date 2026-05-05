Modena al centro dell' Agenda 2030 | torna il Festival dello Sviluppo Sostenibile

Modena ospita nuovamente il Festival dello Sviluppo Sostenibile, un evento che si svolge annualmente in Italia e che si concentra sulla diffusione della cultura della sostenibilità. L'iniziativa è promossa dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e rappresenta una delle principali manifestazioni di questo tipo nel paese. La città si conferma così come un punto di riferimento nel panorama delle iniziative dedicate alla promozione di pratiche sostenibili.

Modena torna a essere protagonista del Festival dello Sviluppo Sostenibile, dal la maggiore iniziativa italiana dedicata alla diffusione della cultura della sostenibilità e promossa su scala nazionale dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. L'edizione modenese, curata.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il secondo evento del Festival dello Sviluppo sostenibile Leggi anche: Decima edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sviluppo sostenibile: Via al confronto aperto tra imprese e cittadini; AMBIENTE E FUTRO, MODENA AVVIA IL FESTIVAL DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE; In Cima, l’Appennino emiliano-romagnolo al centro delle politiche della Regione - Regione Emilia Romagna; Festival dello sviluppo sostenibile: al via la prima edizione made in Lecco con 27 eventi tra città e territorio. Modena, torna il Festival dello sviluppo sostenibileEconomia: Zanca pone l accento sulla formazione e sulla scuola: Molte nostre imprese storiche sono costrette a chiudere per mancanza di ricambio generazionale ... lapressa.it Sviluppo sostenibile: Via al confronto aperto tra imprese e cittadiniTorna l’importante appuntamento il 6, 7, 8 e 14 maggio in diverse location. Elena Salda: Usciamo dalla logica dell’individualismo e lavoriamo insieme. msn.com Il progetto, realizzato in Brasile, rappresenta un intervento concreto di sviluppo sostenibile in un’area rurale a nord di Manaus, dove l’accesso all’acqua potabile è ancora una sfida quotidiana per molte comunità - facebook.com facebook Aperte le adesioni al Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile Si rinnova l'invito a partecipare al Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, la piattaforma istituzionale dedicata al coordinamento tra società civile e istituzioni per l’attuazione... x.com