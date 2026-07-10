L’incidenza di tumori negli under 50 è in aumento, secondo un approfondimento pubblicato da Univadis. Lo studio analizza i dati delle principali ricerche internazionali sui tumori a esordio precoce, evidenziando un incremento nei casi diagnosticati in questa fascia di età. I ricercatori hanno raccolto informazioni su vari tipi di tumore e sui fattori che potrebbero contribuire a questa crescita.

È quanto emerge da un approfondimento pubblicato da Univadis, che raccoglie e analizza i risultati delle principali ricerche internazionali dedicate ai cosiddetti tumori a esordio precoce. Un fenomeno osservato in molti Paesi Secondo i dati riportati e analizzati da Univadis e tratti dal sito della IARC, l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, l'incidenza dei tumori diagnosticati prima dei 50 anni è in aumento in numerose aree del mondo, con incrementi medi annui compresi tra lo 0,8% e il 3,6%, a seconda della neoplasia presa in considerazione. Non tutte le forme di cancro seguono lo stesso andamento ma il fenomeno è ormai abbastanza consolidato da rappresentare uno dei temi più studiati dell'oncologia moderna. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tumori, cresce l'incidenza negli under 50: perché i casi aumentano e cosa sappiamo davvero

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SHOCKING TRUTH: Brain Tumours The Silent Killer Striking Down the Young Eve Tawfick & Andrew Eborn

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