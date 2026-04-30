Aumentano infortuni e malattie Cresce l’allarme per i casi di ’burnout’

Nei primi due mesi del 2026 si è verificato un incremento significativo degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con percentuali a doppia cifra rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo aumento si affianca a un crescente numero di casi di burnout segnalati tra i lavoratori. I dati mostrano una tendenza in aumento che coinvolge anche il panorama nazionale, suscitando preoccupazione tra le organizzazioni del settore.

I primi due mesi del 2026 hanno registrato una netta impennata degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con percentuali a doppia cifra: un trend preoccupante, in linea purtroppo con i numeri a livello nazionale. A segnalarlo, in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro è il presidente provinciale di Anmil, Paolo Bruschi. "L’Italia ha inaugurato il 2026 con un aumento degli infortuni, nei primi 2 mesi dell’anno a livello nazionale, del 2,6 % rispetto al solito periodo dello scorso anno (89.556 nel 2025 e 91.912 nel 2026); le denunce di infortuni mortali hanno avuto una diminuzione del 26,5 % sempre rispetto al solito periodo dello scorso anno (138 nel 2025 e 102 nel 2026).🔗 Leggi su Lanazione.it

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