Dopo i recenti casi segnalati sulla nave Hondius, il virologo ha evidenziato come la mortalità legata all’Hantavirus superi il 30 per cento. L’allarme si concentra sulla diffusione di questa malattia, anche in relazione alle condizioni di viaggio in ambienti chiusi. La preoccupazione aumenta in seguito a nuovi casi riscontrati in diverse aree, mentre le autorità sanitarie invitano alla massima attenzione e a controlli accurati.

Dopo i casi registrati sulla nave Hondius, il virologo invita alla prudenza. L’ Hantavirus torna improvvisamente al centro dell’attenzione internazionale dopo il focolaio registrato a bordo della nave MV Hondius, arrivata nelle ultime ore a Tenerife dopo settimane di navigazione e quarantena nell’Atlantico. A riaccendere il dibattito è stato soprattutto l’intervento del virologo Roberto Burioni durante la trasmissione Che Tempo Che Fa condotta da Fabio Fazio. Burioni ha invitato a evitare allarmismi, ma allo stesso tempo ha sottolineato che esistono aspetti ancora poco chiari sull’evoluzione del virus. Il motivo? Gli episodi epidemici osservati fino a oggi sono stati molto limitati e questo rende difficile avere certezze assolute sulla capacità di diffusione dell’hantavirus tra esseri umani.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Hantavirus, Burioni lancia l’allarme: ‘Mortalità oltre il 30%’, cosa sappiamo davvero e perché ora cresce la paura

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