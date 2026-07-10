Enrico Tucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha commentato il dibattito sul bilancio regionale, definendolo molto negativo. Ha affermato che si prevedono prossimi assestamenti in vista delle elezioni. Il consigliere ha espresso preoccupazioni riguardo alle decisioni prese e alle possibili implicazioni per il settore pubblico. Nessuna indicazione è stata data su eventuali misure specifiche o sui tempi delle future decisioni.

Enrico Tucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, è reduce dal lungo dibattito sul bilancio regionale: che lettura ne dà? "Molto negativa. È stata approvata una variazione di oltre cento milioni di euro, ma non si danno risposte ai motivi dello sciopero generale indetto dai sindacati confederali, né alla deindustrializzazione della Toscana certificata dalla Banca d’Italia". Cosa si sarebbe aspettato? "Iniziative concrete per le famiglie e le imprese. Quantomeno interventi necessari come quelli per mitigare gli aumenti dei biglietti nel trasporto pubblico locale. E invece niente. Giani continua a navigare tra indifferenza e ottimismo, ma anche il suo segretario Fossi gli ha detto che bisogna cambiare passo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tucci e il centrodestra inquieto: "Assestamenti in vista del voto"

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