PD appoggia Buonopane alla Provincia di Avellino | il centrosinistra si compatta in vista del voto

Il Partito Democratico ha annunciato il suo supporto alla candidatura di Rizieri Buonopane alla presidenza della Provincia di Avellino. La decisione arriva in un momento in cui il centrosinistra si sta unendo in vista delle prossime elezioni amministrative. La coalizione si presenta compatta, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza nel territorio e di presentare un fronte unito ai cittadini. La candidatura di Buonopane rappresenta ora il punto di riferimento del centrosinistra per la provincia.

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