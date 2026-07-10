Trump vuole convincere gli alleati che Antifa è una minaccia terroristica internazionale

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha invitato ministri e alti funzionari di oltre 60 paesi a Washington per una riunione dedicata a quella che l’amministrazione Trump descrive come la ripresa del terrorismo transnazionale di estrema sinistra. L’iniziativa, prevista per il 16 luglio al Dipartimento di Stato, ha però provocato perplessità tra funzionari statunitensi, governi alleati europei ed esperti di antiterrorismo, molti dei quali non condividono la valutazione della minaccia avanzata dalla Casa Bianca. Secondo documenti visionati dal Washington Post, il Dipartimento di Stato sostiene che questi gruppi stiano facendo crescente ricorso alla violenza organizzata e letale per perseguire obiettivi politici, e che la riunione serva a rafforzare la cooperazione tra intelligence e forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Trump: «L'Iran è una minaccia colossale per noi. Li stiamo massacrando»

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