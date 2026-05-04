Donald Trump ha annunciato il ritiro di circa 5.000 soldati americani dalla Germania, segnando un cambiamento nelle forze militari statunitensi in Europa. La decisione ha suscitato reazioni tra gli alleati europei, mentre negli Stati Uniti si assiste a una ridefinizione della presenza militare nel continente. La mossa ha portato a discussioni sulla strategia e gli obiettivi degli Stati Uniti in regione.

Donald Trump ha ordinato il ritiro di circa 5.000 soldati americani dalla Germania, aprendo una nuova fase di tensione con gli alleati europei e trasformando la presenza militare degli Stati Uniti in Europa in una variabile sempre più politica e meno strategica. La decisione, confermata dal Pentagono e destinata a essere completata entro sei-dodici mesi, arriva dopo un duro scontro con il cancelliere tedesco Friedrich Merz sulla guerra all’Iran e sul ruolo degli Stati Uniti nel conflitto. Secondo la Casa Bianca, il ridimensionamento della presenza militare risponde a una revisione delle priorità strategiche. Ma il contesto politico è evidente: Trump ha reagito con irritazione alle critiche di Merz, che aveva accusato Washington di essere «umiliata» da Teheran.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Con il ritiro dalla Germania, Trump vuole punire gli alleati ma indebolisce gli Stati Uniti

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