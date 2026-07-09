Trump minaccia gli alleati e lei sta lì senza dire nulla? | la domanda di un giornalista che imbarazza Mark Rutte – Il video

Un giornalista ha chiesto a un leader europeo come faccia a rimanere in silenzio mentre l’ex presidente degli Stati Uniti minaccia di conquistare la Groenlandia e avviare guerre commerciali con gli alleati della NATO. Il video mostra il momento in cui la domanda viene posta, creando imbarazzo. Il leader europeo non ha risposto alle accuse e ha mantenuto un atteggiamento composto durante l’intera domanda.

« Trump minaccia di conquistare la Groenlandia, oltre che gli stessi alleati Nato di iniziare guerre commerciali. Come fa a stare lì seduto accanto a lui senza dire nulla? ». È la domanda, senza giri di parole, che un giornalista danese ha fatto al segretario della Nato Mark Rutte alla conferenza stampa del vertice Nato di Ankara. Il riferimento è a un’altra conferenza stampa tenuta da Trump e Rutte sempre a margine del summit. « Cose che non sembrano appartenere al vecchio Mark Rutte », osserva il giornalista, prima di rincarare la dose: «Tutto questo ha qualche effetto sul suo rispetto per se stesso?». La risposta di Rutte. Il giornalista si chiama Rasmus Rauneborg e lavora per l’agenzia di stampa danese, Ritzau. 🔗 Leggi su Open.online

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Trump minaccia l'Ue sulla Groenlandia: Se dite no, ce ne ricorderemo

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- Lei si siede accanto a Donald Trump in momenti in cui lui parla di conquistare la Groenlandia, attacca alleati come la Spagna e minaccia guerre commerciali: cose che al vecchio Mark Rutte non sarebbero mai andate giù. Tutto questo ha qualche effetto sulla x.com

Ti siedi accanto a Donald Trump in momenti in cui parla di conquistare la Groenlandia, scagliandosi contro alleati come la Spagna, iniziando guerre commerciali, cose che non sembrano approvate dal vecchio Mark Rutte. Ha un effetto sul tuo rispetto di te ste reddit

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