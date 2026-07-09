Trump minaccia gli alleati e lei sta lì senza dire nulla? | la domanda di un giornalista che imbarazza Mark Rutte – Il video

Da open.online 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giornalista ha chiesto a un leader europeo come faccia a rimanere in silenzio mentre l’ex presidente degli Stati Uniti minaccia di conquistare la Groenlandia e avviare guerre commerciali con gli alleati della NATO. Il video mostra il momento in cui la domanda viene posta, creando imbarazzo. Il leader europeo non ha risposto alle accuse e ha mantenuto un atteggiamento composto durante l’intera domanda.

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« Trump minaccia di conquistare la Groenlandia, oltre che gli stessi alleati Nato di iniziare guerre commerciali. Come fa a stare lì seduto accanto a lui senza dire nulla? ». È la domanda, senza giri di parole, che un giornalista danese ha fatto al segretario della Nato Mark Rutte alla conferenza stampa del vertice Nato di Ankara. Il riferimento è a un’altra conferenza stampa tenuta da Trump e Rutte sempre a margine del summit. « Cose che non sembrano appartenere al vecchio Mark Rutte », osserva il giornalista, prima di rincarare la dose: «Tutto questo ha qualche effetto sul suo rispetto per se stesso?». La risposta di Rutte. Il giornalista si chiama Rasmus Rauneborg e lavora per l’agenzia di stampa danese, Ritzau. 🔗 Leggi su Open.online

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