L’ONU ha inserito le forze armate di Russia e Israele nella lista nera per violenze sessuali commesse durante i conflitti. L’organizzazione ha accusato entrambe le parti di aver compiuto violenze di natura sessuale nei teatri di guerra. La decisione si basa su rapporti e prove raccolte durante le operazioni di monitoraggio. La lista nera comprende soggetti ritenuti responsabili di violazioni di diritti umani, tra cui violenze sessuali, in contesti di conflitto armato.

L’ ONU ha inserito le forze armate di Israele e quelle della Russia nella lista dei soggetti che, secondo l’organizzazione, sono responsabili di violenze sessuali durante i conflitti. L’elenco viene pubblicato a cadenza annuale, in base alle verifiche delle Nazioni Unite. Include gruppi legati in maniera più o meno diretta a uno Stato, sospettati di compiere abusi sessuali diffusi e sistematici in Paesi, come il Sudan, il Myanmar, la Siria o il Mali, in cui sono in corso delle guerra. In base all’ultimo rapporto, che verrà pubblicato per intero nella giornata di oggi, nel 2025 si è verificato un numero maggiore di casi di violenze sessuali nelle zone di conflitto sono rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gli eserciti di Russia e Israele sono stati inseriti nella lista nera dell’ONU per le violenze sessuali in guerra

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