Trump e i raid Usa sull’Iran | Sono pazzi e malati il cessate il fuoco è finito Teheran | Con altri attacchi chiuderemo Hormuz – La diretta

Nella notte tra il 7 e l’8 luglio, gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid contro l’Iran nel Golfo del petrolio, in risposta agli attacchi ai danni di tre navi nello Stretto di Hormuz. La reazione di Teheran minaccia di bloccare nuovamente lo stretto con altri attacchi. Il governo americano ha definito le azioni dell’Iran come pazzie e malattie, dichiarando che il cessate il fuoco è terminato.

Nel Golfo del petrolio la guerra si è riaccesa con violenza. Nella notte tra il 7 e l’8 luglio gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova raffica di raid contro l’Iran, rispondendo agli attacchi che i pasdaran avevano condotto martedì contro tre navi nello Stretto di Hormuz. Fonti del Pentagono, citate dalla Cnn, hanno parlato di un’offensiva molto più aggressiva delle precedenti: «Saranno quattro o cinque volte più potenti», precisando che «si tratta di una punizione, non di una ritorsione proporzionale. Non finirà presto». Anche Axios, citando un funzionario americano, conferma che i bombardamenti hanno avuto una potenza quattro o cinque... 🔗 Leggi su Open.online

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Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza

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