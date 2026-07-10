L'Iran avrebbe pianificato di assassinare l'ex presidente degli Stati Uniti, secondo fonti di intelligence statunitensi. Israele avrebbe condiviso con gli Stati Uniti dettagli e informazioni su un complotto iraniano. Trump ha dichiarato di aver lasciato istruzioni per distruggere l'Iran nel caso venisse ucciso. Le autorità americane non hanno ancora confermato ufficialmente la minaccia, mentre le forze di sicurezza sono in allerta.

L' Iran ha un piano per assassinare Donald Trump. Israele ha messo in guardia gli Stati Uniti e condiviso informazioni di intelligence con gli 007 americani su un nuovo complotto. E se tra i servizi Usa serpeggia un certo scetticismo, il presidente americano sembra crederci: «Se dovesse accadere ho lasciato istruzioni: bombardarli con una potenza mai vista », ha minacciato, affermando di essere nel mirino di Teheran da anni. La tregua a rischio e i mediatori del Qatar L'avvertimento israeliano piomba sulla fragile tregua fra Teheran e Washington, impegnate da giorni in un braccio di ferro fatto di attacchi incrociati e che sta mettendo a dura prova il memorandum of understanding siglato tra i due Paesi. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Gazzettadelsud.it - Trump: "Se l'Iran mi uccide ho lasciato detto di distruggerli". Per Israele c'è un piano per assassinarlo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump attacca ancora: Meloni mi piace ma non c'è stata per noi sullIran

Notizie e thread social correlati

Trump: «Se l’Iran mi uccide ho lasciato istruzioni». Ripartono i negoziati con Teheran: «Ma il cessate il fuoco è finito» – La direttaGli scontri tra Iran e Stati Uniti nel Golfo sono ripresi negli ultimi due giorni, portando alla paralisi del traffico navale nello stretto di Hormuz.

Leggi anche: Trump spavaldo: “Sono nella lista nera dell’Iran da molto tempo. Se mi uccideranno ho lasciato istruzioni di bombardare con intensità mai vista”

Temi più discussi: Trump: 'Colloqui con l'Iran proseguono, ma il cessate il fuoco è finito'; Trump: Vogliono eliminarmi. Il Wall Street Journal rivela il nuovo allarme dell'intelligence israeliana; Iran-Usa, nodo Hormuz detta i tempi dell'escalation: cosa c'è sul tavolo di Trump; Bersaglio mobile | Secondo Israele, l’Iran avrebbe un piano per uccidere Donald Trump.

Hormuz torna alla paralisi dopo i raid. Israele agli Usa: l'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump x.com

Il rischio di Trump con l'Iran lo ha lasciato senza via di uscita reddit

Trump: Se l'Iran mi uccide ho lasciato detto di distruggerli. Per Israele c'è un piano per assassinarloL'avvertimento israeliano piomba sulla fragile tregua fra Teheran e Washington, impegnate da giorni in un braccio di ferro fatto di attacchi incrociati e che sta mettendo a dura prova il memorandum of ... msn.com

Israele avvisa: L'Iran ha un piano per uccidere Trump. Il presidente: Se lo fanno, distruggeteliSecondo il quotidiano Israele avrebbe condiviso le informazioni di intelligence con gli Stati Uniti su progetto di Teheran. Lui aveva detto Sono il ... huffingtonpost.it