Israele avrebbe consegnato agli Stati Uniti informazioni di intelligence su un possibile piano dell’Iran per uccidere Donald Trump. Lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti vicine ai dossier di sicurezza. Non ci sono dettagli sul contenuto esatto delle informazioni o sulle azioni previste. La notizia arriva mentre si intensificano le tensioni tra Iran e Stati Uniti, con Israele coinvolto nella condivisione di dati riservati.

Israele avrebbe condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che indicherebbero un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. A riferirlo è il Wall Street Journal, citando fonti informate sui dossier di sicurezza. La notizia arriva in un momento di forte tensione tra Washington e Teheran e si inserisce nel quadro delle minacce che da tempo gravano sull'attuale presidente americano, considerato dall'Iran uno dei principali responsabili dell'uccisione del generale Qassem Soleimani nel 2020. Le parole di Trump ad Ankara Parlando con i giornalisti ad Ankara, in Turchia, lo stesso Trump ha fatto riferimento ai rischi che correrebbe. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Trump nel mirino dell'Iran, Israele avverte gli Usa: «Nuovo piano per ucciderlo»

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Trump scolds Netanyahu: Israel strikes Beirut ahead of Iran deal

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