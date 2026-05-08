Gli Emirati Arabi Uniti stanno ricevendo assistenza da Stati Uniti e Israele, con l’impiego di droni contro obiettivi come hub petroliferi e carichi bloccati. Nel frattempo, l’Iran ha risposto con attacchi contro gli Emirati, punendo il paese nel contesto delle tensioni nel Golfo. Gli Stati Uniti hanno avviato l’operazione Project Freedom, mirata a superare le restrizioni iraniane nello stretto di Hormuz.

Gli Stati Uniti lanciano l’operazione Project Freedom per rompere le restrizioni imposte dall’Iran nello stretto di Hormuz e Teheran torna a colpire gli Emirati Arabi Uniti. Il filo che lega i due eventi passa per il ruolo che Abu Dhabi si è ritagliata nella guerra scatenata da Usa e Israele contro la Repubblica islamica. La missione annunciata da Washington per scortare i circa 1.600 mercantili intrappolati nel Golfo Persico, poi sospesa da Trump, entra nella sua fase operativa nel mattino di lunedì 4 maggio. Poche ore dopo, le Guardie rivoluzionarie pubblicano una nuova mappa dell’area dello stretto di Hormuz che considerano sotto il loro...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli Emirati pagano l’aiuto a Usa e Israele: droni contro gli hub petroliferi e cargo bloccati, così l’Iran punisce il suo nuovo nemico numero uno nel Golfo

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