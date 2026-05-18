Secondo fonti statunitensi, l'Iran ha presentato una proposta aggiornata per un accordo volto a risolvere le tensioni con gli Stati Uniti, ma questa non viene valutata come un miglioramento sostanziale rispetto alle versioni precedenti. Le autorità americane hanno dichiarato che, in assenza di un cambiamento nella posizione iraniana, si procederà con negoziati condotti anche attraverso l'uso della forza militare. La proposta iraniana viene quindi considerata insufficiente per avviare un accordo tra le due parti.

(Adnkronos) - La proposta aggiornata presentata dall'Iran per un accordo volto a porre fine al conflitto con gli Usa non rappresenta un miglioramento significativo ed è considerata insufficiente per raggiungere un'intesa. A riferirlo ad Axios, un funzionario statunitense e una fonte informata sui colloqui. Secondo il funzionario americano, se Teheran non modificherà la propria posizione, gli Stati Uniti saranno costretti a portare avanti i negoziati "con le bombe". Secondo quanto riportato, la nuova proposta iraniana contiene formulazioni più esplicite sull'impegno a non sviluppare un'arma nucleare, ma non include dettagli concreti sulla sospensione dell'arricchimento dell'uranio né sulla consegna delle attuali scorte di uranio altamente arricchito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nuovo piano dell'Iran, Trump verso il no. Fonti Usa: "Se posizione non cambia negozieremo con bombe"

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U.S. President Trump reviewing new peace plan from Iran

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