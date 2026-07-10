Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di aver avuto problemi con la Spagna, ma ha aggiunto che il paese è tornato a rispettare gli impegni presi, investendo molto nel rafforzamento della NATO. La sua dichiarazione si riferisce a un miglioramento nella collaborazione e negli impegni militari tra i due paesi. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle questioni pregresse o sui livelli di investimento attuali. La comunicazione è stata pubblicata senza ulteriori commenti ufficiali.

(Agenzia Vista) Usa, 9 luglio 2026 "Devo dire che ho avuto problemi con la Spagna, e ne ho ancora, ma oggi la Spagna è tornata completamente in carreggiata. La Spagna è stata molto generosa oggi. hanno onorato una richiesta per un sacco di pagamenti—e se non l'avessero fatto, non parleremmo nemmeno con loro", lo ha detto Trump parlando con i cronisti a bordo dell'Air Force One. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Trump: Ho avuto problemi con la Spagna, ma è tornata in carreggiata spendendo molto per Nato

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