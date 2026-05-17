Roberto Vecchioni | Ho avuto un colpo al cuore sono stato molto male L' amore mi ha aiutato molto

Durante la trasmissione Domenica In del 17 maggio, il cantautore ha condiviso per la prima volta dettagli sui mesi difficili vissuti all’inizio del 2026, descrivendo un episodio di salute che lo ha colpito al cuore e causato grande sofferenza. Ha riferito di essere stato molto male, ma ha anche spiegato come l’amore abbia svolto un ruolo importante nel suo percorso di guarigione. La sua testimonianza ha emozionato il pubblico presente in studio.

Ospite di Domenica In nella puntata del 17 maggio, Roberto Vecchioni ha emozionato il pubblico raccontando per la prima volta in maniera così approfondita i difficili mesi vissuti all’inizio del 2026. Il cantautore, oggi 82enne, ha parlato apertamente del grave problema di salute che lo ha. 🔗 Leggi su Today.it

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