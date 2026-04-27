Dopo l'attacco armato durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump ha riferito di aver deciso di non scendere immediatamente dal palco quando il Secret Service gli ha chiesto di farlo. L'ex presidente ha dichiarato di non aver avuto paura e di aver voluto attendere per capire meglio cosa stesse succedendo. La sparatoria si è verificata mentre erano presenti numerosi invitati alla serata.

Donald Trump ha raccontato che subito dopo l'attacco alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, quando il Secret Service lo ha raggiunto sul palco e gli ha chiesto di "mettersi giù" lui non lo ha voluto fare subito. "Volevo capire che stava succedendo, ho chiesto agli agenti: "Aspettate un attimo", ha raccontato il presidente smentendo le indiscrezioni. "Mi ha detto di mettermi giù, ha insistito. "A me e alla first lady". Nell'intervista alla Cbs News, Trump ha aggiunto: "Non ho avuto paura, so come va la vita, viviamo in un mondo di pazzi". Già ieri The Donald aveva detto la sua sull'attentatore: "Il tipo è disturbato, quando leggi il suo manifesto, vedi che odia i cristiani, questo è sicuro.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sparatoria alla cena, Trump: "Non ho avuto paura, volevano portarmi subito via ma ho voluto aspettare per capire"

Uomo armato entra nella residenza di Trump a Mar-a-Lago, ucciso dal Secret Service

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