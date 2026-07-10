Un ex carabiniere ha consigliato di non aprire le porte o i controlli sui monili a sconosciuti per prevenire truffe. A Scandicci, il nuovo coordinatore di Forza Italia ha riferito che gli stratagemmi più diffusi negli ultimi tempi coinvolgono principalmente anziani. Non sono stati forniti dettagli su specifici metodi o incidenti recenti. La raccomandazione è di mantenere la prudenza e verificare l’identità di chi si presenta a domicilio.

Truffe agli anziani, è il nuovo coordinatore di Forza Italia, Vincenzo Giraldi a dare la ‘classifica’ degli stratagemmi più usati nell’ultimo periodo a Scandicci. Giraldi, luogotenente dell’Arma fresco di congedo ha dato anche suggerimenti su come difendersi. "La prima – ha detto – è la truffa del finto tecnico o del finto carabiniere. È lo stratagemma più classico, ma che purtroppo continua a mietere vittime a causa dell’effetto sorpresa. La scusa con la quale si presentano alla porta è la grave fuga di gas o la contaminazione dell’acqua. Chiedono alla vittima di mettere i gioielli nel frigorifero o sul tavolo. Poi, distraggono l’anziano e scappano con il bottino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Truffe, i consigli dell’ex carabiniere: "Controllo dei vostri monili? Non aprite"

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Truffa del finto carabiniere, il figlio della vittima riprende la telefonata in diretta

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