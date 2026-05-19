Truffe del finto carabiniere 6 arresti dei Carabinieri di Monreale
Le forze dell'ordine di Monreale hanno arrestato sei persone nell’ambito di un’operazione contro le truffe ai danni di anziani. Le autorità continuano a intervenire per fermare i responsabili di queste frodi, che spesso si fingono carabinieri o altri ufficiali per ingannare le vittime. Le indagini sono in corso per identificare eventuali altri soggetti coinvolti e per prevenire ulteriori episodi di truffa nel territorio.
Prosegue senza sosta, nel territorio del Gruppo Carabinieri di Monreale, l’azione di contrasto alle truffe ai danni delle persone anziane. Si tratta di un fenomeno criminale particolarmente odioso che continua a colpire le fasce più fragili della popolazione, facendo leva sulla paura, sulla solitudine e soprattutto sugli affetti familiari. L’attività sviluppata dall’Arma dei Carabinieri coniuga quotidianamente prevenzione, vicinanza al territorio e azione repressiva. Grazie a un costante raccordo tra i reparti territoriali e investigativi e alla capillare presenza sul territorio nazionale, i militari sono in grado di intervenire tempestivamente e conseguire significativi risultati operativi. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
Truffa del finto carabiniere: 21 arresti a Milano
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