Truffe del finto carabiniere 6 arresti dei Carabinieri di Monreale

Le forze dell'ordine di Monreale hanno arrestato sei persone nell’ambito di un’operazione contro le truffe ai danni di anziani. Le autorità continuano a intervenire per fermare i responsabili di queste frodi, che spesso si fingono carabinieri o altri ufficiali per ingannare le vittime. Le indagini sono in corso per identificare eventuali altri soggetti coinvolti e per prevenire ulteriori episodi di truffa nel territorio.

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