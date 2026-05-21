Finto carabiniere raggira un’anziana di Patti | truffa sventata recuperati oro e monili

Da messinatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'anziana donna di Patti è stata vittima di una truffa messa in atto da un uomo che si è spacciato per un carabiniere. La vittima ha consegnato oro e monili all’uomo, ma l’operazione è stata interrotta prima che potesse subire ulteriori danni. Sono stati recuperati i gioielli e sono in corso indagini per identificare il responsabile. Questa vicenda si inserisce nel quadro di episodi ricorrenti che coinvolgono truffe ai danni di persone anziane usando lo schema del falso rappresentante delle forze dell’ordine.

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Ancora una truffa ai danni di una persona anziana, questa volta nel Messinese, con il collaudato schema del “finto appartenente alle forze dell’ordine”. Ma il raggiro è stato interrotto grazie all’intervento dei carabinieri e al coordinamento con gli uffici di Patti, dove la vittima risiede.Tutto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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