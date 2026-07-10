Un giudice di pace di Venezia ha stabilito che il Comune deve restituire circa 6.000 dollari trovati su un vaporetto, dopo che un anno è passato senza che nessuno abbia reclamato la somma. Secondo la legge, i soldi trovati devono essere consegnati al proprietario se nessuno li rivendica entro 12 mesi. In questo caso, il denaro di circa 7.000 dollari ritrovato sul vaporetto è stato riconosciuto come di proprietà di chi l’ha ritrovato, e il Comune è stato obbligato a restituirlo.

Se nessuno li reclama, dopo un anno i soldi vanno consegnati a chi li ha ritrovati. È sulla base di questo semplice principio previsto dal Titolo secondo del Codice Civile che un decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Venezia ha stabilito che il Comune di Venezia dovrà restituire la somma di 6.716,59 euro a una signora addetta alle pulizie che aveva trovato una borsa, contenente 70 banconote da 100 dollari, abbandonata in una vaporetto della linea 2. Il fatto risale alla fine dell’estate del 2022 quando un’inserviente che fa parte del personale di servizio, oltre alle decine di piccoli e grandi oggetti che vengono smarriti ogni... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Venezia.

© Corrieredelveneto.corriere.it - Trovò 7mila dollari su un vaporetto ma il Comune di Venezia voleva tenerseli. Il giudice: «Dopo un anno spettano a lei»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trova una borsa con 7mila dollari sul vaporetto. Il giudice: «Sono di chi li ha ritrovati»

Notizie e thread social correlati

Trova una borsa con 7mila dollari sul vaporetto a Venezia ma se li prende il Comune: ora il giudice lo obbliga a restituire la somma alla lavoratriceUn dipendente di un vaporetto a Venezia ha trovato 7mila dollari a bordo nel 2022.

Trova una borsa con 7 mila dollari sul vaporetto, li restituisce. Ma dopo un anno il Comune vuole incassarli. Il giudice: «No, sono di chi li ha ritrovati»Una donna trova una borsa con 7 mila dollari a bordo di un vaporetto e la consegna alle autorità.

Temi più discussi: Trova una borsa con 7 mila dollari sul vaporetto, li restituisce. Ma dopo un anno il Comune vuole incassarli. Il giudice: No, sono di...; Trova 7mila dollari e li restituisce; Trova una borsa con 7mila dollari sul vaporetto, li restituisce ma il Comune vuole incassarli. Il giudice: No, sono di chi li ha ritrovati.

Trova una borsa con 7mila dollari sul vaporetto a Venezia ma se li prende il comune: ora il giudice lo obbliga a restituire la somma alla lavoratriceIl proprietario della borsa non è mai stato trovato e per legge i settemila dollari spettano a chi li ha rinvenuti. La battaglia legale della dipendente del vaporetto L'articolo Trova una borsa con 7m ... msn.com

Trova una borsa con 7mila dollari sul vaporetto, li restituisce ma il Comune vuole incassarli. Il giudice: No, sono di chi li ha ritrovatiHa scelto la strada dell'onestà, anche quando avrebbe potuto fare il contrario senza che nessuno se ne accorgesse. Come racconta Fulvio Fenzo sul Gazzettino, una dipendente del ... ilmattino.it