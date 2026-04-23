Nel fine settimana si svolgerà in Asia una tappa delle World Series di triathlon, un evento di livello internazionale che coinvolge atleti di diverse nazioni. La competizione rappresenta una delle principali occasioni della stagione, con la partecipazione di numerosi atleti italiani che puntano a distinguersi in questa fase del circuito. L’evento si svolge in un contesto di grande attenzione mediatica e interesse sportivo, con le gare che si terranno in un’area dedicata alla competizione.

Entra sempre più nel vivo la stagione del triathlon internazionale, anzi ai massimi livelli, dato che nel fine settimana in arrivo sarà la volta del ritorno in scena delle World Series. Questa volta toccherà alla tappa di Samarcanda in Uzbekistan per un appuntamento di capitale importanza per capire i valori in atto nel migliore dei modi. Dopo l’esordio che non abbiamo potuto vivere ad Abu Dhabi, quindi, tornano in scena le World Series che, dopo Samarcanda, proseguiranno con gli appuntamenti di Yokohama (16 maggio), Alghero (30 maggio), Quiberon (20-21 giugno), Amburgo (11-12 luglio), Londra (25 luglio), Weihai (29 agosto), Karlovy Varu (13 settembre) e il Gran Finale di Pontevedra (23-27 settembre) ci regaleranno una gara assolutamente elettrizzante nella città uzbeka.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Triathlon, gli italiani vogliono essere protagonisti nella tappa di Samarcanda delle World Series

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