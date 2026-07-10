L'Usl 2 di Treviso è stata condannata a pagare oltre 720 mila euro di risarcimenti in due cause legali. Una delle cause riguarda un paziente che, dopo un intervento, ha affrontato sei anni di difficoltà, sviluppando depressione e perdendo il lavoro. La sentenza è stata emessa dal tribunale civile di Treviso.

Malasanità: l’azienda sanitaria Usl 2 condannata dai giudici del tribunale civile di Treviso a pagare due maxi risarcimenti per un totale di oltre 720 mila euro. Il primo caso - risarcimento di 579mila euro - arriva dal Montebellunese dove vive la paziente che, assistita dall’avvocato Antonella Gobbo, ha chiamato in causa la struttura sanitaria, difesa dall’avvocato Paola Gazzi. La donna ha vissuto un vero calvario, iniziato nell’ottobre del 2009 quando era stata sottoposta a un intervento per l’asportazione di utero, ovaie, tube e di parte del colon. A quello ne sono seguiti altri quattro. Perché, secondo il giudice Roberto Favaro... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Treviso, sei anni di calvario dopo l'intervento, finisce in depressione e perde il lavoro: l'Usl condannata a risarcire 570mila euro

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