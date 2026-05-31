Fiori finti nomi sbagliati e l’incidente in piscina di un’invitata incinta | matrimonio in Toscana finisce in tribunale Agenzia condannata a risarcire 19mila euro

Un matrimonio in Toscana si è concluso con una condanna in tribunale e il pagamento di 19 mila euro di risarcimento. Tra i problemi segnalati, fiori finti, nomi sbagliati e un incidente in piscina di un’invitata incinta. La cerimonia, prevista come il giorno più bello, ha invece portato a una serie di disagi che hanno portato alla causa legale.

Doveva essere il giorno più bello della loro vita, ma è diventata una lunga sequenza di disagi e imprevisti culminata in un’aula di tribunale. Protagonista della storia una coppia australiana che nel 2022 aveva scelto la Toscana per celebrare il proprio matrimonio, affidando l’organizzazione dell’evento a una società di Grosseto. Ora il giudice ha condannato l’azienda a risarcire gli sposi con 19mila euro. I 25mila euro per il matrimonio. La coppia, arrivata dall’Australia per coronare il proprio sogno d’amore in Italia, aveva investito circa 25mila euro nell’organizzazione della cerimonia e del ricevimento. Alla società incaricata era stato affidato ogni aspetto dell’evento, dalla scelta della location al catering, passando per gli allestimenti, l’illuminazione e gli addobbi floreali. 🔗 Leggi su Open.online

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