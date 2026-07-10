Treviso scoperta famiglia che viveva nella discarica da anni | anche due bambini di 6 e 2 anni tra rifiuti e sporcizia

Una famiglia, composta da un uomo di 37 anni, una donna di 27 e due bambini di 6 e 2 anni, viveva da anni in una discarica tra Castelfranco Veneto e Resana, vicino a via San Giorgio. I bambini trascorrevano il tempo tra rifiuti e sporcizia. La scoperta è stata fatta nelle ultime ore e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e dei servizi sociali.

Un bimbo e una bimba, di 6 e 2 anni, vivevano con i genitori, papà 37enne e madre di 27 anni, in una vera e propria discarica al confine tra Castelfranco Veneto e Resana, in via San Giorgio a pochi passi dal negozio Ferrowine. A fare questa scoperta sono stati i militari della Guardia di Finanza della compagnia di Castelfranco, grazie all’aiuto dell’elicottero della sezione aerea di Venezia. A fine maggio, quando le fiamme gialle sono intervenute, si sono trovate di fronte a una situazione di grave disagio: le condizioni igienico-sanitarie erano del tutto assenti. I rifiuti, di ogni genere, erano stratificati e depositati direttamente sul terreno, senza che vi fosse una pavimentazione a evitare che questo venisse contaminato. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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